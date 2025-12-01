Değişimi şaşırtmaya devam ediyor!

Balık etli halleriyle bilinen Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, verdiği kilolarla dikkat çekiyor.Fit görünüme kavuşmasının sırrını da paylaşan şarkıcı, takipçilerini sık sık sağlık beslenme ve diyet konusunda bilgilendiriyor.Verdiği kilolarla konuşulan ve sahne kıyafetleri değişen 49 yaşındaki Zara, uyguladığı diyeti açıklamıştı.Şarkıcı, “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet” ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, Instagram hesabından ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor. Zara'nın son pozlarını gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.