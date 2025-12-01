  • USD: 42,42 - 42,49
  • EURO: 49,27 - 49,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Değişimi şaşırtmaya devam ediyor!

Zayıflayınca bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Zara, Instagram paylaşımlarıyla yine konuşulmayı başardı.

Ekleme: 1.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 1.12.2025 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Balık etli halleriyle bilinen Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Fit görünüme kavuşmasının sırrını da paylaşan şarkıcı, takipçilerini sık sık sağlık beslenme ve diyet konusunda bilgilendiriyor.

Verdiği kilolarla konuşulan ve sahne kıyafetleri değişen 49 yaşındaki Zara, uyguladığı diyeti açıklamıştı.

TIP DİYETİ

Şarkıcı, “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ KARELER

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, Instagram hesabından ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor. Zara'nın son pozlarını gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

Değişimi şaşırtmaya devam ediyor!

Değişimi şaşırtmaya devam ediyor!

Değişimi şaşırtmaya devam ediyor!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Seçil Erzan davasında karar! 102 yıl 2 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Gazzeli Annelerin Acılı Duası!
Bakan Yerlikaya kritik veriyi duyurdu! 2025'te suçlulara ve örgütlere göz açtırılmadı
İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Seferler durdu
Trump Ukrayna İçin Konuştu!
Seven Vega Gemisi Sarayburnu'nda!
CHP'nin Başvurusuna AYM'den Karar!
Yunan bakandan küstah ifadeler! Türkiye-Libya mutabakatını hedef aldı
GSYH verileri belli oldu: Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü?
İmamoğlu ve A takımı ‘Şaibeli Kurultay’da boy gösterdi! CHP'nin ele geçirilmesinde rol oynadılar
İBB Soruşturmasında Köstebek Savcı İddiası!
Kabine toplanıyor! Masada Terörsüz Türkiye ve ekonomi var
Dolandırıcılar Alo Demenizi Bekliyor!
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Gözler ilk toplantıda
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
CHP’de güç savaşları! İmamoğlu'na yakın isimler liste dışına itildi
Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler
Netanyahu Af Diledi!
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!