Cenk Tosun'dan boşanma açıklaması...

Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun'un 9 yıllık eşi Ece Tosun'dan ayrılacağı iddiası magazin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Boşanma iddialarının yayılmasının ardından yıldız oyuncudan konu hakkında açıklama geldi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un evliliği hakkında ortaya atılan boşanma iddiası magazin camiasında ses getirdi. 34 yaşındaki futbolcu, boşanma haberlerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tosun, evlilikleri hakkında çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Cenk Tosun'dan boşanma açıklaması...

''HUZURLU BİR YUVAMIZ VAR''

İşte, Cenk Tosun'un o açıklaması:

''Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla, Cenk Tosun''

Cenk Tosun'dan boşanma açıklaması...

MUTLU AİLE TABLOSU

Cenk Tosun, 2016 yılında Ece Akgürbüz ile dünyaevine girdi. Çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Oğullarının ismi Arden, kızlarının ismi ise Alin. Tosun ailesi sosyal medyada paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Cenk Tosun'dan boşanma açıklaması...

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

Kariyerine Almanya’da başlayan Cenk Tosun, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla büyük çıkış yakalamış, ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olmuştu.

Bir süre Crystal Palace ve yeniden Beşiktaş formaları giyen golcü oyuncu, 2024 yazında Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerine sarı-lacivertli formayla devam ediyor.

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

