Aile pozuna hayranları beğeni yağdırdı

İilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu verdikleri mutlu aile pozlarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ekranların en popüler oyuncularından Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun Fatih Harbiye dizisinde birbirlerine aşık olmuş ünlü çift, 2016 yılında evlenmişti.Ünlü çiftin merakla bekledikleri ilk çocukları Aziz, mart ayında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.Atagül, eşi ve bebeğiyle birlikte yer aldığı mutlu aile pozunu 'Tarife sığmaz' notuyla Instagram'dan paylaştı