Ünlü Oyuncudan Babasına Son Görev!

Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, Cihangir Camii'nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da hem arkadaşını hem de oğlu Can Kasabalı'yı teselli etti

Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, 'Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur' ifadelerini kullanmıştı.Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Niyazi Kasabalı için Cihangir Camii'nde öğlen namazı kılındı.Taziyeleri kabul eden Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ve annesi Yüksel Kasabalı, ayakta durmakta güçlük çekti.Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da aileyi ve meslektaşının 12 yaşındaki oğlu Can Kasabalı'yı ona sarılarak teselli etmeye çalıştı.