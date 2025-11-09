  • USD: 42,05 - 42,12
  • EURO: 48,53 - 48,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Oyuncudan Babasına Son Görev!

Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, Cihangir Camii'nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da hem arkadaşını hem de oğlu Can Kasabalı'yı teselli etti

Ekleme: 9.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 9.11.2025 - 11:46 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Habertürk
Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, 'Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü Oyuncudan Babasına Son Görev!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Niyazi Kasabalı için Cihangir Camii'nde öğlen namazı kılındı.

Taziyeleri kabul eden Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ve annesi Yüksel Kasabalı, ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da aileyi ve meslektaşının 12 yaşındaki oğlu Can Kasabalı'yı ona sarılarak teselli etmeye çalıştı.


TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte ödeme planı ve kura takvimi...
Bakan Ersoy: 'Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Atatürk'ün aziz hatırasına duyduğumuz saygının bir nişanesidir'
İsrail Basını Yazdı 'Türkiye Tel-Aviv'e Ceza Kesiyor!'
İzmir'de Su Krizi Derinleşiyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yarın ABD'ye Gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Açıklamalar!
Osman Gökçek Mansur Yavaş Fiyaskosunu Anlattı!
Trump'ın Konut Projesi! 50 Yıl...
CHP'li Başkanlardan 'Hayali' Konaklama!
Gazze'de İnsanlık Ölüyor!
Suçta Çocuk Kalkanına Geçit Yok!
“Yüzyılın Konut Projesi”ne Geri Sayım!
Ajanlar İfşa Oldu! İhanetin Boyutu...
Bakan Işıkhan'dan net mesaj! 'Kimin ihmali varsa adalet önünde hesap verecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'ndeki yangına ilişkin açıklama: Birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır
CHP'li vekilin 'Tüp boş' şovu elinde patladı! Bakan Bayraktar'ın cevabı gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! “Karabağ Zaferi Türk dünyası için gurur”
İsrail basını endişeli! “Türkiye en fazla dron ihraç eden ülke”
Kocaeli'deki fabrikada patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya açıkladı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı! Satışlar durduruldu

Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı! Satışlar durduruldu

Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları o cihazı bagajda istemiyor

Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları o cihazı bagajda istemiyor

Elon Musk'ın Devasa Maaş Paketi Onaylandı!

Elon Musk'ın Devasa Maaş Paketi Onaylandı!

O Ürün İçin Tartışılan Karar!

O Ürün İçin Tartışılan Karar!