Muazzez Ersoy Hayranıyla Düet Yaptı!

Türk sanat müziğine hayranlığıyla dikkat çeken Nijeryalı öğrenci Ndubuisi Christopher Akpuru, Türkiye ziyaretinde hayranı olduğu Muazzez Ersoy ile bir araya gelerek şarkı söyledi.

Ekleme: 9.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 9.11.2025 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Sanat dünyasının önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme geldi.

Sempatik görüntüsü ve söylediği Türkçe şarkılara çektiği videoları İnstagram'da milyonlarca kişiye ulaşan Ndubuisi, 2 haftalık Türkiye seyahatinde Ersoy ile yan yana geldi.

Muazzez Ersoy Hayranıyla Düet Yaptı!

'SEVEMEDİM KARAGÖZLÜM' ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Ersoy, şarkılarını ezbere bilen Nijeryalı öğrenci Ndubuisi Christopher Akpuru'yu evine davet ederek birlikte "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını söyledi.

"ANNECİĞİNDEN TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENMİŞ"

Muazzez Ersoy, bulunduğu paylaşımda; "Sevgili Ndubuisi Christopher Akpuru, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş.

Şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim. Şu tatlılığına bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı! Satışlar durduruldu

Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları o cihazı bagajda istemiyor

Elon Musk'ın Devasa Maaş Paketi Onaylandı!

O Ürün İçin Tartışılan Karar!

