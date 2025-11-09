Erbil'den Olay Evlilik İtirafı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine özel hayatıyla gündemde. Kendinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evli olan Erbil, katıldığı programda yaptığı itirafla hem sosyal medyada hem de evliliğinde krize neden oldu."Ne Hissettin?" programına konuk olan Erbil, açıklamasında "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O çok saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" sözlerini kullandı. Ünlü şovmenin bu ifadesi, kimden bahsettiği merakıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası, bahsettiği kişinin 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl sonra ayrıldığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edildi. Erbil, bu konudaki soruları yanıtsız bırakırken, izleyiciler "Gerçek pişmanlığı o evlilikte yaşadığı belli" yorumlarında bulundu.Ancak bu sözler, Gülseren Ceylan'ı da öfkelendirdi. İtiraf sonrası çift arasında gerginlik yaşandığı, Ceylan'ın evi terk ederek tepkisini ortaya koyduğu öğrenildi.Erbil, kısa süre sonra TikTok üzerinden eşi Gülseren Ceylan'a seslenerek, "Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Şu an ona aşığım. Bu yaşta bana böyle bir aşk yaşattığı için çok mutluyum. Son röportajımda söylediklerim, anlık bir ifadenin sonucuydu." diyerek eşinin kendisini affetmesini istedi.Ünlü sanatçı bugüne kadar dört kez evlilik yaptı. İlk eşi Muhsin Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez nikah masasına oturan Erbil, daha sonra Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlendi. Şu anda Gülseren Ceylan ile evli olan Erbil, yaptığı son açıklamayla yine gündemin merkezine oturdu.