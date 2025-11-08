Romantik karelerle beğenileri kazandı

Bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, Fas'a gitti.Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi.Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekledi.Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.