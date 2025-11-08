Romantik karelerle beğenileri kazandı
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile çıktığı Fas tatilinden paylaştığı romantik karelerle hayranlarının beğenisini kazandı.
Bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, Fas'a gitti.
Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.
KALPLİ KARŞILIK
Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekledi.
Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.
