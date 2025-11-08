  • USD: 42,05 - 42,12
Ferdi Tayfur'un mirası belli oldu

Ferdi Tayfur’un vefatının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen mirası hala paylaşılamadı. 6 milyar TL’lik servet ve 45 milyon TL’lik yıllık telif gelirinin kime kalacağı merak ediliyor.

Ekleme: 8.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 8.11.2025 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası konuşulmaya devam ediliyor.

Tayfur’un vefatının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen mirası paylaşılamadı...

6 milyar TL’lik servet ve 45 milyon TL’lik yıllık telif gelirinin kime kalacağı tartışma konusu oldu.

AVUKATI KIZINI YALANLADI

Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, “Babamın mal varlığı yeğenlerine geçti, biz dışarıda kaldık.” sözleriyle gündeme gelirken Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, “Herkes hakkını aldı.” diyerek iddiaları yalanladı.

87 DAİRESİ VAR

Sanatçının 87 dairesi, çok sayıda arsası, Marmaris’te bir adası ve 1000’in üzerinde şarkıdan gelen yıllık 45 milyon TL telif geliri bulunuyor.

MİRASINI DAĞITTI

Vasiyeti 5 Şubat’ta açıklanan Ferdi Tayfur, İstanbul-Fatih ve Marmaris’te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı.

En büyük payı, 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı.

İKİ ÇOCUĞUNU MİRASTAN MENETTİ

Kızı Tuğçe ve oğlu Timur’u ise mirastan menetti.

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; Ferdi Tayfur, hastalığı sırasında sosyal medyada yaptıkları açıklamaları nedeniyle iki çocuğuna çok kızgındı.

Tuğçe ve ağabeyi Timur, ‘vasiyeti iptal ettirmek’ için dava açtı.

Ancak ‘saklı pay hakları’ bulunuyor.

