'Ben namazında niyazında bir adamım'

Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, katıldığı bir davette röportaj verdi.Cinsel içerikli ve uyuşturucuya özendiren ifadeler kullandığı şarkıları gerekçesiyle Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, geçtiğimiz mayıs ayında tutuklanmıştı.Dün akşam davette Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlayan Bodur, namaz kıldığını ve ortaokuldan bu yana bu alışkanlarının da değişmediğini söyledi.Bodur, şöyle konuştu;"Ben hala namazında niyazında bir adamım. Bizi öyle insanlar görüyor, değişik model zannetmesinler. Biz hala namazında niyazındayız. Ben hala namazında niyazında bir adımım.Her zaman şükrümü, duamı ederim. Bizi öyle insanlar görüyor falan değişik modeller zannetmesinler. Biz şükür bilen insanlarız. Allah'ı severiz. Namazımı kılarız, işimize bakarız. Geçen sene orucumu da tuttum."