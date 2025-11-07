  • USD: 42,05 - 42,12
Sibil Çetinkaya Sevindiren Haberi Duyurdu!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, 20 gün süren hastane tedavisinin ardından sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık geçirdiğini belirten Çetinkaya, artık tedavisine evde devam edeceğini duyurdu. Sürecin kendisine çok şey öğrettiğini belirten Çetinkaya, iyileşme sürecinin iyiye gittiğini ve yakında 'bomba gibi' döneceğini ifade etti.

Uzun süredir hastanede tedavi gören influencer Sibil Çetinkaya, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. 20 gündür hastanede olan ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık geçirdiğini açıklayan Çetinkaya, artık tedavisine evde devam edeceğini duyurdu.

20 GÜNDÜR HASTANEDEYDİ

Sosyal medyada paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Sibil Çetinkaya, yaklaşık 20 gündür devam eden tedavi süreciyle hayranlarını endişelendirmişti. Henüz net tanı konulmadan önce ziyaretçi yasağıyla tedavi altında olan Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde hastalığının nedenini paylaşmıştı. Güzel fenomen, 'Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik.' sözleriyle yaşadığı süreci açıklamıştı.

'ALLAH'IN VARLIĞINI BİR KEZ DAHA HİSSETTİM'

Çetinkaya, son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla hem sağlık durumunu hem de duygularını sevenleriyle paylaştı. Fenomen isim, sürecin kendisine çok şey öğrettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı, 'Aman nedir yani basit bir ateş, x bir virüs diye girdiğimiz yoldan, çok büyük öğretilerle çıkıyoruz. Kolay olmayan bir süreçten geçmekteyim ama Allah'ın varlığını bir kere daha kanıtladığı için, en iyi hocaları, en iyi hemşireleri karşıma çıkardığı için şükürler olsun.

TEDAVİ EVDE DEVAM EDECEK

Güzel haberi vereyim: Hemşire ile birlikte evden tedaviye geçiş yapıyoruz. Artık aile evinde olucam. Henüz iyileşmeme var ama bomba gibi döneceğimDeğerim iyiye gidiyor, her şey yola giriyor, güzel şeyler bizi bekliyor, merak etmeyin, benim içim rahat.
