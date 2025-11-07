Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı?

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çift önce bu iddiaları yalanlasa da boşandıkları ortaya çıkmıştı.Boşanmalarına rağmen birbirlerinden ayrılmayan ünlü çift son olarak tatil için çocuklarıyla birlikte Portekiz'e gitmişti. Sosyal medyadan yapılan paylaşım Akil ve Altan çiftinin barıştıkları düşünülmüştü.Bir etkinlikte görüntülenen güzel oyuncu söylentilere yanıt verdi. Akil yaptığı açıklamada, "Biz çok barışık çiftiz, biz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle problemimiz yok, evlilik değil. Birbirimize sevgimiz, saygımız her zaman baki. Sık sık bir arada göreceksiniz bizi." dedi.