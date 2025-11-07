  • USD: 42,05 - 42,12
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı?

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, boşanmalarına rağmen çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor. İkili, tatile gittikleri Portekiz'den aile pozunu Instagram'dan paylaştı. Paylaşım sonrası çiftin barıştıkları iddia edildi. Pelin Akil'den iddiaların ardından açıklama geldi.

Ekleme: 7.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 7.11.2025 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çift önce bu iddiaları yalanlasa da boşandıkları ortaya çıkmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı?

Boşanmalarına rağmen birbirlerinden ayrılmayan ünlü çift son olarak tatil için çocuklarıyla birlikte Portekiz'e gitmişti. Sosyal medyadan yapılan paylaşım Akil ve Altan çiftinin barıştıkları düşünülmüştü.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı?

Bir etkinlikte görüntülenen güzel oyuncu söylentilere yanıt verdi. Akil yaptığı açıklamada, "Biz çok barışık çiftiz, biz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle problemimiz yok, evlilik değil. Birbirimize sevgimiz, saygımız her zaman baki. Sık sık bir arada göreceksiniz bizi." dedi.

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı! Satışlar durduruldu

Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları o cihazı bagajda istemiyor

Elon Musk'ın Devasa Maaş Paketi Onaylandı!

O Ürün İçin Tartışılan Karar!

