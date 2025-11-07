İrem Derici her şeyi sildi

Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, sevgilisiyle Galatasaray maçını izlemek için gittiği Amsterdam'da tanımadığı kişilerle tartışmaya karıştı.Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı: 'Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir şey demedik.Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı, Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatmaya çalıştım. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi.'Yaz ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda nişanlandı. Yakın zamanda evlilik hazırlığı yapmaya başlayan Derici'den dikkat çeken bir hamle geldi.Yakın zamanda evlenmesi beklenen çiftin ayrıldığı iddia edildi. Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkan Derici, fotoğrafları da kaldırdı. Ünlü ismin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken ikiliden henüz açıklama gelmedi.