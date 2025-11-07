  • USD: 42,05 - 42,12
Hakan Hatipoğlu'dan Survivor tüyosu!

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu ile birlikte bir etkinlikte görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekleme: 7.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 7.11.2025 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Survivor Panorama programının yorumcularından Hakan Hatipoğlu yeni sezon Survivor hakkında tüyo verdi. Hatipoğlu, heyecanını gizleyemeyerek şöyle konuştu:

Bayhan, Nobre çok iyi bir futbolcu, hem Fenerbahçe’ye hem Beşiktaş’a hizmet verdi. Güzel bir Survivor olacak. Bence Acun abi bu sene daha çok önem veriyor. Çok değişik bir Survivor izleyicileri bekliyor. Daha açıklanan All Star da yok. Benim duyduğum sürpriz isimler varmış. Bence bu sene o sene, bomba bir sene.

Hakan Hatipoğlu yarışmacı olarak katıldığı Survivor'da daha sonra yorumculuk yapmaya başladı.

"BÜYÜK SÜRPRİZLER YOLDA"

Survivor All Star 2025 için hazırlıkların sürdüğünü belirten Hatipoğlu, yarışmada yer alacak bazı isimlerin henüz açıklanmadığını ve büyük sürprizlerin yolda olduğunu söyledi.

Hakan Hatipoğlu, ilk kez 2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler sezonunda yarıştı. Daha sonra 2015’te Survivor All Star kadrosunda yer aldı. 2018’de Survivor All Star 2018 sezonunda bir kez daha parkurlarda mücadele etti. Sporcu kimliği ve pozitif enerjisiyle yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri oldu.

KADRODA KİMLER VAR?

Survivor 2026 kadrosunda daha önce Bayhan, Dilan Çıtak Tatlıses, Keremcem ve Nobre gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklanmıştı.
