Berlin sokaklarında sonbahar şıklığı...

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, son günlerde Berlin’den yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde. Instagram hesabından paylaştığı sonbahar kareleriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla dikkat çekti.

Ekleme: 7.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 7.11.2025 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Turan, Berlin’in sararmış yapraklarla kaplı sokaklarında, kahve molaları verdiği ve yürüyüş yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Gri şehir fonuna rağmen sıcak tonlardaki kombinleriyle öne çıkan oyuncu, hem spor hem zarif tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Berlin sokaklarında sonbahar şıklığı...

Kombininde spor bir şapka ve spor bir mont tercih eden Turan’ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları, “Her halinle zarif”, “Berlin sana çok yakışmış” gibi yorumlar yaptı.

Berlin sokaklarında sonbahar şıklığı...

Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldı.

Berlin sokaklarında sonbahar şıklığı...

Televizyon kariyerine Dinle Sevgili dizisiyle başlayan Turan, asıl çıkışını Karagül dizisindeki Ada rolüyle yaptı. Ardından Meryem, Hakan: Muhafız, Ada Masalı ve Zemheri gibi yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu, hem doğal güzelliği hem de sade tarzıyla ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi.

