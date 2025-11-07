  • USD: 42,05 - 42,12
Ayrılık çok kısa sürdü!

Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu evliliğe hazırlanırken şoke eden bir olay yaşanmıştı. İrem Derici, sosyal medyada gündem olan hareketi sonrası flaş bir hamle daha yaptı.

Ekleme: 7.11.2025 - 17:13 Güncelleme: 7.11.2025 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici'nin, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile evlenmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve nişanlanan İrem Derici, sevgilisiyle birlikte Hollanda'ya Galatasaray maçını izlemeye gitmişti. Maça alınmayan çift büyük zorluk yaşamıştı.

Tam bu olay gündemdeyken ünlü şarkıcıdan sürpriz hamle geldi. Yakın zamanda evlenmesi beklenen çiftin ayrıldığı iddia edildi. Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkan Derici, fotoğrafları da kaldırdı.

KÜSLÜK ÇABUK BİTTİ

Bu yaşananlar üzerine çift ayrıldı mı? sorusu gündeme gelmişken İrem Derici'den yeni hamle geldi! Derici Kunukçu ile olan fotoğraflarını yeniden Instagram hesabına yükledi.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI

İrem Derici Amsterdam'da yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir şey demedik.

Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı, Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatmaya çalıştım. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi.

ELLERİM ZONKLUYOR

Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya. Arbedede tırnaklarım falan kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama doğru döneceğim eve. 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum, bu yıl beni motive eden tek şey buydu.

Ama o kadar içlendim ki; ben güzel hiçbir şey haketmiyorum sanırım ya... Youtube'dan izlemeye devam. Biletleri de yarın satışa çıkaracağım. Bugün sokakta verdiğimiz röportajda 3-1 demiştim ama 3-0 kazandık. 1,5 kilometre uzaktaki stadda biletim olmasına rağmen giremedim ya... Gerçekten bazı şeylerin olmayası var...
