Wilma Elles Sırrını Açıkladı!

Dört çocuk annesi Wilma Elles, doğum sonrası nasıl form tuttuğunu anlattı. Kısa sürede eski görünümüne kavuşan oyuncu, bunun sırrını limon suyu, bitki çayları, emzirme ve aktif yaşam tarzına bağladı. "Vücudum artık bu duruma alıştı" diyen Elles, yeni doğan bebeğiyle geçirdiği günlerin tadını çıkardığını söyledi.

Ekleme: 6.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 6.11.2025 - 10:14
Dört çocuk annesi ünlü oyuncu Wilma Elles, doğum sonrası formda kalma sürecini ve annelik deneyimini anlattı. Annelik yolculuğunun her seferinde kendisine yeni bir anlam kattığını söyleyen Elles, 'Yeni doğan tadını çıkarmak hayattaki en güzel şey. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, bu dönemi dondurmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Doğumdan sadece birkaç gün sonra formuna kavuştuğunu belirten oyuncu, bu sürecin kendisi için şaşırtıcı derecede kolay geçtiğini söyledi. Elles, 'Ben de inanamadım, vücudum sanki bu duruma alıştı. Her şey bu sefer çok daha rahat ilerledi. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle oluyor' dedi.

FORMUNUN SIRRINI PAYLAŞTI

Formda kalmanın sırrını da paylaşan Elles, 'Limon suyu, bitki çayları tüketiyorum. Sürekli bir şeyler içiyorum, bu çok yardımcı oluyor. Ayrıca emzirmek de doğal bir denge sağlıyor. Zaten çok aktif bir yaşamım var' diye konuştu. Evde dört çocukla geçen yaşamına da değinen Elles, düzeni korumanın en büyük sırrını açıkladı: 'Bir yerden bir yere hiçbir zaman bir şey toplamadan gitmiyorum. Aksi halde ev düzeni sağlamak çok zor. Her yerde çocuk var ama bu beni mutlu ediyor.'
