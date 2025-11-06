Ünlü şarkıcı 48 kiloya kadar düştü!

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, hayli zayıflamış haliyle görenleri şaşırttı. Ortak, son dönemde istemeden kilo verdiğini ve 48 kiloya kadar düştüğünü söyledi.Yoğun iş temposu nedeniyle yemek yemekte zorlandığını anlatan sanatçı, “Yoğun çalıştığım zaman yemek yemiyorum. Yemeyince de bu hale geliyorum. Bir hafta doğru düzgün yemek yemediğimde hemen 50 kilonun altına düşüyorum. Şu anda 48 kiloyum ama ideal kilom 52-53. Tekrar oralara geleceğim, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum” dedi.Kıyafetlerinin artık kendisine büyük geldiğini dile getiren Ortak, “Bu aralar elbiselerim çok bollaştı. 34 bedenden bile aşağı düştüm, sürekli terzideyim. Adeta terziye çalışıyorum diyebilirim. Bu kadar zayıf olmayı kimseye önermiyorum, bu durumdan ben de mutlu değilim. En az iki kilo aldığımda kendimi daha iyi hissedeceğim” ifadelerini kullandı.Züleyha Ortak’ın son hali sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri, ünlü sanatçıya “lütfen dikkat et” yorumları yağdırdı.ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Halk Müziği repertuvarındaki güçlü yorumlarıyla tanınan Ortak, bugüne dek birçok albüm ve single’a imza attı.TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda yer aldıktan sonra solo kariyerine adım atan sanatçı, hem televizyon programları hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.