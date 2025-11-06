  • USD: 42,04 - 42,12
  • EURO: 48,41 - 48,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü şarkıcı 48 kiloya kadar düştü!

Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Züleyha Ortak, son dönemde aşırı kilo kaybıyla dikkat çekti. 48 kiloya kadar düşen sanatçı, yaşadığı süreci “sıkıntılı bir dönem” olarak tanımladı ve sağlığına kavuşmak için yoğun çaba gösterdiğini anlattı.

Ekleme: 6.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 6.11.2025 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, hayli zayıflamış haliyle görenleri şaşırttı. Ortak, son dönemde istemeden kilo verdiğini ve 48 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

Yoğun iş temposu nedeniyle yemek yemekte zorlandığını anlatan sanatçı, “Yoğun çalıştığım zaman yemek yemiyorum. Yemeyince de bu hale geliyorum. Bir hafta doğru düzgün yemek yemediğimde hemen 50 kilonun altına düşüyorum. Şu anda 48 kiloyum ama ideal kilom 52-53. Tekrar oralara geleceğim, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum” dedi.

Ünlü şarkıcı 48 kiloya kadar düştü!

Kıyafetlerinin artık kendisine büyük geldiğini dile getiren Ortak, “Bu aralar elbiselerim çok bollaştı. 34 bedenden bile aşağı düştüm, sürekli terzideyim. Adeta terziye çalışıyorum diyebilirim. Bu kadar zayıf olmayı kimseye önermiyorum, bu durumdan ben de mutlu değilim. En az iki kilo aldığımda kendimi daha iyi hissedeceğim” ifadelerini kullandı.

Züleyha Ortak’ın son hali sosyal medyada da gündem oldu. Takipçileri, ünlü sanatçıya “lütfen dikkat et” yorumları yağdırdı.

Ünlü şarkıcı 48 kiloya kadar düştü!

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Halk Müziği repertuvarındaki güçlü yorumlarıyla tanınan Ortak, bugüne dek birçok albüm ve single’a imza attı.

TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda yer aldıktan sonra solo kariyerine adım atan sanatçı, hem televizyon programları hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Gürsel Tekin’den İl Başkanlığı'nın banka hesaplarına erişim talebi
Emlak Konuttan Dev Proje!
CHP'li İzmir'de çöp dağı! Vatandaş isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki!
Bakanlık o markaları ifşa etti! Peynir, kaşar, yağ...
TBF’den İletişim Başkanı Duran'a Ziyaret!
Türkiye'nin dijital ihracat hamlesi! Bakan Bolat 2030 hedefini açıkladı
MSB açıkladı! Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak
Türk savunma sanayisi siyonistleri korkuttu! ‘Türkiye artan gücünü sergiliyor’
TOKİ'de dolandırıcılara geçit yok! Sahte siteler tek tek kapatıldı
Türk savunma sanayisinde dönüm noktası! “Gökdoğan ABD füzesinin muadili”
Vergi ve harçlara indirim mi gelecek? Bakan Şimşek'ten açıkladı
Musul Petrolleri Erzurum'dan Geliyor!
İmamoğlu Ailesinin İfadelerinde Çarpıcı Detaylar!
Murat Kurum Gençlerle Buluştu!
O Gazeteciler Gözaltında! Basın Ayağı Deşifre Oluyor!
Özgür Özel’in algı operasyonu yine tutmadı! Özel’in Gürlek hakkında attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı
Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi saldırganlıktır
Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu! Özgür Özel yurt dışına kaçtığını iddia etmişti...
Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

O Telefonun Tasarımı Sızdı!

O Telefonun Tasarımı Sızdı!