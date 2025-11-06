  • USD: 42,04 - 42,12
  • EURO: 48,41 - 48,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkan Şoray’dan kızı ile paylaşım

Sinemanın “Sultan”ı Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünal’ın annesine verdiği yanıt ise takipçilerin kalbini ısıttı.

Ekleme: 6.11.2025 - 17:09 Güncelleme: 6.11.2025 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Şoray fotoğrafın altına “Kurabiyem” notunu düştü.

Yağmur Ünal da annesinin bu sevgi dolu paylaşımına “Annemm” yorumuyla yanıt verdi. İkilinin bu kısa ama içten diyalogu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şoray ve Ünal'ın birbirlerine olan güçlü bağını yansıtan bu paylaşıma, binlerce beğeni ve “Ne güzel bir anne-kız ilişkisi” yorumları yağdı.

Türkan Şoray’dan kızı ile paylaşım

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

Yağmur Ünal, 21 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi yapımcısı olan Ünal, aynı zamanda oyunculuk da yapmıştır. Ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray ile sinema yazarı Cihan Ünal'ın kızıdır. Yağmur Ünal, “No:309” dizisinin yapımcılığını üstlenerek televizyon dünyasında da adından söz ettirmiştir.
Gürsel Tekin’den İl Başkanlığı'nın banka hesaplarına erişim talebi
Emlak Konuttan Dev Proje!
CHP'li İzmir'de çöp dağı! Vatandaş isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki!
Bakanlık o markaları ifşa etti! Peynir, kaşar, yağ...
TBF’den İletişim Başkanı Duran'a Ziyaret!
Türkiye'nin dijital ihracat hamlesi! Bakan Bolat 2030 hedefini açıkladı
MSB açıkladı! Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak
Türk savunma sanayisi siyonistleri korkuttu! ‘Türkiye artan gücünü sergiliyor’
TOKİ'de dolandırıcılara geçit yok! Sahte siteler tek tek kapatıldı
Türk savunma sanayisinde dönüm noktası! “Gökdoğan ABD füzesinin muadili”
Vergi ve harçlara indirim mi gelecek? Bakan Şimşek'ten açıkladı
Musul Petrolleri Erzurum'dan Geliyor!
İmamoğlu Ailesinin İfadelerinde Çarpıcı Detaylar!
Murat Kurum Gençlerle Buluştu!
O Gazeteciler Gözaltında! Basın Ayağı Deşifre Oluyor!
Özgür Özel’in algı operasyonu yine tutmadı! Özel’in Gürlek hakkında attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı
Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi saldırganlıktır
Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu! Özgür Özel yurt dışına kaçtığını iddia etmişti...
Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

O Telefonun Tasarımı Sızdı!

O Telefonun Tasarımı Sızdı!