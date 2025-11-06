Türkan Şoray’dan kızı ile paylaşım

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Şoray fotoğrafın altına “Kurabiyem” notunu düştü.Yağmur Ünal da annesinin bu sevgi dolu paylaşımına “Annemm” yorumuyla yanıt verdi. İkilinin bu kısa ama içten diyalogu sosyal medyada büyük beğeni topladı.Şoray ve Ünal'ın birbirlerine olan güçlü bağını yansıtan bu paylaşıma, binlerce beğeni ve “Ne güzel bir anne-kız ilişkisi” yorumları yağdı.YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?Yağmur Ünal, 21 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi yapımcısı olan Ünal, aynı zamanda oyunculuk da yapmıştır. Ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray ile sinema yazarı Cihan Ünal'ın kızıdır. Yağmur Ünal, “No:309” dizisinin yapımcılığını üstlenerek televizyon dünyasında da adından söz ettirmiştir.