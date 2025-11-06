Sibel Can'dan duygu yüklü paylaşım!

Sanatçı Sibel Can'ın uzun yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan Sabuncu, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 5 Kasım 2024 günü yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki Sabuncu'nun karaciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu. Acı haberi Sibel Can, sosyal medya hesabından duyurmuştu.Özel bir hastanede tedavi gören Sabuncu'nun kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edilmişti.Sabuncu'nun vefatı Sibel Can başta olmak üzere, sanat camiasından birçok ünlü ismi yasa boğmuştu.ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDISanatçı, geçtiğimiz yıl vefat eden asistanını ölüm yıl dönümünde unutmadı.55 yaşındaki Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Sensiz bir yıl... Acın zamana sığmadı. Canım Cengizhancığım, ebediyen dualarımızda ve kalbimizde olacaksın. Mekânın cennet olsun'' ifadelerini kullandı.