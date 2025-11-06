  • USD: 42,04 - 42,12
Sibel Can'dan duygu yüklü paylaşım!

Şarkıcı Sibel Can, karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu'yu ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü isim, yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Sanatçı Sibel Can'ın uzun yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan Sabuncu, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 5 Kasım 2024 günü yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki Sabuncu'nun karaciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu. Acı haberi Sibel Can, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Özel bir hastanede tedavi gören Sabuncu'nun kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edilmişti.

Sabuncu'nun vefatı Sibel Can başta olmak üzere, sanat camiasından birçok ünlü ismi yasa boğmuştu.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

Sanatçı, geçtiğimiz yıl vefat eden asistanını ölüm yıl dönümünde unutmadı.

55 yaşındaki Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Sensiz bir yıl... Acın zamana sığmadı. Canım Cengizhancığım, ebediyen dualarımızda ve kalbimizde olacaksın. Mekânın cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

O Telefonun Tasarımı Sızdı!

