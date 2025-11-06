  • USD: 42,04 - 42,12
  • EURO: 48,41 - 48,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Lara'dan yeni paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde beynindeKİ kitlesinin iyi huylu olduğunu açıklayan Lara, takipçilerine içini döktü.

Ekleme: 6.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 6.11.2025 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Tedavisine devam edilen ve bu süreçte sık sık takipçileriyle dertleşen Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döktü.

Spor salonundan paylaşım yapan Lara, şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafa baktığımda arkadaki aynada geçmişte yaşadığım tüm kötü anıları, acıları ve zorlukları görüyorum. O aynanın içinde geçmişimi, beni üzen her şeyi bıraktım. Şimdi ise aynanın önünde bambaşka bir 'Lara' olarak duruyorum.

"HER ŞEYİ GÖRDÜM"

Hayata yeni bir bakış açısıyla Allah'ın ve sevdiklerimin desteğiyle yeniden doğmuş gibiyim. Artık geçmişte kalanları geride bırakıp, hayatın güzelliklerine daha açık bir kalple bakıyorum. Bu süreçte kimlerin gerçekten yanımda olduğunu, kimleri olmadığını gördüm. Olmayanları da geçmişle birlikte o aynanın içine hapsettim. Şimdi sadece ileriye, ışığa ve huzura doğru bakıyorum."

Şarkıcı Lara'dan yeni paylaşım geldi
Gürsel Tekin’den İl Başkanlığı'nın banka hesaplarına erişim talebi
Emlak Konuttan Dev Proje!
CHP'li İzmir'de çöp dağı! Vatandaş isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki!
Bakanlık o markaları ifşa etti! Peynir, kaşar, yağ...
TBF’den İletişim Başkanı Duran'a Ziyaret!
Türkiye'nin dijital ihracat hamlesi! Bakan Bolat 2030 hedefini açıkladı
MSB açıkladı! Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak
Türk savunma sanayisi siyonistleri korkuttu! ‘Türkiye artan gücünü sergiliyor’
TOKİ'de dolandırıcılara geçit yok! Sahte siteler tek tek kapatıldı
Türk savunma sanayisinde dönüm noktası! “Gökdoğan ABD füzesinin muadili”
Vergi ve harçlara indirim mi gelecek? Bakan Şimşek'ten açıkladı
Musul Petrolleri Erzurum'dan Geliyor!
İmamoğlu Ailesinin İfadelerinde Çarpıcı Detaylar!
Murat Kurum Gençlerle Buluştu!
O Gazeteciler Gözaltında! Basın Ayağı Deşifre Oluyor!
Özgür Özel’in algı operasyonu yine tutmadı! Özel’in Gürlek hakkında attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı
Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi saldırganlıktır
Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu! Özgür Özel yurt dışına kaçtığını iddia etmişti...
Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

O Telefonun Tasarımı Sızdı!

O Telefonun Tasarımı Sızdı!