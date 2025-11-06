  • USD: 42,04 - 42,12
Banu Alkan'ın Acı Günü!

Banu Alkan, trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Osman Alkan'ı Balıkesir Edremit'te son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Alkan "Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim" sözleriyle acısını dile getirdi. Kardeşini iki gün önce gördüğünü belirten sanatçı, "Hiç yakışmadı bu ölüm" diyerek büyük üzüntü yaşadı.

Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna gözyaşları ile uğurladı.

Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, 'Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim' dedi.

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, 'İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona' diye konuştu.

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.



Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

O Telefonun Tasarımı Sızdı!

