8 milyon TL'lik tektaş aldı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder’in iki hafta önce evlilik teklif ettiği sevgilisi Bilge Yenigül, 8 milyon lira değerindeki tektaşını gösterdi.

Ekleme: 6.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 6.11.2025 - 11:13
28 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilerliyor. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e Yerebatan Sarnıcı'nda evlenme teklifi etti.

8 MİLYON LİRA

Bilge, önceki gün arkadaşlarıyla buluşup tebrikleri kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı görenler, gözlerini alamadı.

Cengiz Ünder'in bu tektaş için 8 milyon lira ödediği öğrenildi. Yüzük sosyal medyada gündem oldu.

KARİYERİ

1997, Balıkesir doğumlu olan Cengiz Ünder, sağ kanat pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcu. Beşiktaş'ta forma giyiyor. Futbola İzmir'de başlayan Ünder, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynadı ve 2014'te profesyonel oldu.

İki sezon boyunca Altınordu ile 1. Lig'de mücadele ettikten sonra, 2016'da 700 bin euro bonservis ücreti karşılığında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer oldu, sonraki satıştan pay ile bu ücret 4,8 milyon euro oldu. Burada bir sezon oynadı ve gösterdiği etkileyici performansla, 15 milyon euro karşılığında Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2018'de Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçilen Ünder, üç sezon boyunca aralıksız Roma forması giydi ve sonraki sezonlarda sırasıyla Leicester City ve Marsilya'ya kiralandı; ilkinde FA Cup'ı kazandı. 2022'de 11,4 milyon euro bonservis ücretiyle Marsilya'ya kalıcı olarak katıldı ve bir sezon sonra Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk rekor bonservisle transfer oldu. Şubat 2025'te MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye 1,2 milyon euro ücretle kiralandı. Eylül 2025'te satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandı.

Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak! '300 metre sonra sağa dön' devri kapandı

Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

3 ilde görüldü! Bilim insanlarından yeni keşif

O Telefonun Tasarımı Sızdı!

