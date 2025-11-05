Tuğçe Tayfur'dan nostaljik fotoğraf

2 Ocak 2025 günü Antalya'da hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını sık sık sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla anıyor. Küs olduğu babasıyla mahkemelik olan Tayfur, zaman zaman yaptığı açıklamalarda gündemde yer almaya devam ediyor.Miras ve soyadı krizinin bitmediği olaylarla ilgili Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde 'Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' diye bir söz alıntılayan Tuğçe Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.''YİNE ALBÜMLERİ KARIŞTIRIYORUM''3 Haziran'da 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Tuğçe Tayfur, kızına 'Necla Hira' adını vermişti.Sosyal medyadaki açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Tuğçe Tayfur, son olarak babası Ferdi Tayfur ve annesi Necla Nazır'ın birlikte olduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.Tayfur, yayımladığı kareye ''Bugün yine albümleri karıştırıyorum'' notunu düştü.