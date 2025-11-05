  • USD: 42,04 - 42,11
Ozan Akbaba'ya 'Yılın erkeği' ödülü

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba, Harper’s Bazaar dergisi tarafından düzenlenen Women of the Year’da “Yılın Erkeği” seçildi.

Ekleme: 5.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 5.11.2025 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelerek törene katılan başarılı oyuncuya ödülünü yapımcı Lale Eren takdim etti. Akbaba ödül konuşmasında, “Hakkımda o kadar güzel şeyler söylediniz ki, benim için geceye damga vurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Ozan Akbaba'ya 'Yılın erkeği' ödülü

“KENDİNE HAYRAN BIRAKTI”

Uzak Şehir’in yapımcılarından Lale Eren konuşmasında, Ozan Akbaba’nın oyunculuğuna ve beyefendiliğine dikkat çekti.

“O, yaptığı her işte adından söz ettirmiş başarılı bir aktör. Uzak Şehir ile geniş kitleleri etkiledi, kendine hayran bıraktı” diyen Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

O ekranda çok güçlü bir karakter. Gerçek hayatta da kendisi bir o kadar güçlü, güvenilir ve hassasiyetleri olan, beyefendiliğini her yerde hissettiren şahane bir insan. Ben de birlikte bu yola çıktığımız için gerçekten minnettarım. Hayalimize hayal ortaklığı yaptı ve çok güzel bir karaktere hayat verdi. Ona teşekkür ediyorum.

Ozan Akbaba'ya 'Yılın erkeği' ödülü

Gecede Uzak Şehir’in İpek’i Çağla Şimşek de “Yılın Yükselen Yıldızı” ödülüne layık görüldü.

Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Naci Görür'den deprem açıklaması! Batı Anadolu geriliyor

Savcılık duyurdu! TikTok'a intihar soruşturması

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yapmayan 5 bin 856 TL ödeyecek

O ​Telekomünikasyon Şirketinden Yeni Rekor!

Elektronik sigarada gizli tehlike! Riski artırıyor

