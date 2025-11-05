Kardeşi Kendisinden Ünlüymüş!

Yeşilçam'ın efsane kötü karakterlerinden Dinçer Çekmez, güçlü tavırları ve "Mazlumu getirin bana" sözüyle sinema tarihine adını yazdırmıştı. Pek çok filmde izleyiciyi etkileyen usta oyuncunun özel hayatıyla ilgili beklenmedik bir detay ortaya çıktı. Meğer Çekmez'in kardeşi, bir dönemin popüler dizisi Adını Feriha Koydum'da rol alan ünlü bir isimmiş. Bu sürpriz akrabalık bağı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'Mazlum'u getirin bana!' repliğiyle hafızalara kazınan Dinçer Çekmez, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak iz bıraktı. Özellikle Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban ve Atla Gel Şaban gibi filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.Sadece sinema değil, tiyatro sahnesinde de güçlü performanslar sergileyen Çekmez, Yeşilçam'ın sayısız filminde izleyicilerle buluştu. Ancak usta oyuncu, 12 Mart 2013'te, lösemi tedavisi gördüğü hastanede, 70 yaşında hayata veda etti.Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Dinçer Çekmez'in, kendisi gibi ünlü bir ismin kardeşi olduğu ise pek bilinmeyen bir gerçekti.Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de kendisi gibi oldukça ünlü bir oyuncuymuş...Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisin Feriha'nın babası 'Rıza Yılmaz' karakterine hayat veren Metin Çekmez'den başkası değil.Bir süre kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de 76 yaşında hayatını kaybetti.Dinçer Çekmez'in Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır.