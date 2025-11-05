  • USD: 42,04 - 42,11
  • EURO: 48,29 - 48,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kardeşi Kendisinden Ünlüymüş!

Yeşilçam'ın efsane kötü karakterlerinden Dinçer Çekmez, güçlü tavırları ve "Mazlumu getirin bana" sözüyle sinema tarihine adını yazdırmıştı. Pek çok filmde izleyiciyi etkileyen usta oyuncunun özel hayatıyla ilgili beklenmedik bir detay ortaya çıktı. Meğer Çekmez'in kardeşi, bir dönemin popüler dizisi Adını Feriha Koydum'da rol alan ünlü bir isimmiş. Bu sürpriz akrabalık bağı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ekleme: 5.11.2025 - 09:17 Güncelleme: 5.11.2025 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
'Mazlum'u getirin bana!' repliğiyle hafızalara kazınan Dinçer Çekmez, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olarak iz bıraktı. Özellikle Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban ve Atla Gel Şaban gibi filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Sadece sinema değil, tiyatro sahnesinde de güçlü performanslar sergileyen Çekmez, Yeşilçam'ın sayısız filminde izleyicilerle buluştu. Ancak usta oyuncu, 12 Mart 2013'te, lösemi tedavisi gördüğü hastanede, 70 yaşında hayata veda etti.

Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Dinçer Çekmez'in, kendisi gibi ünlü bir ismin kardeşi olduğu ise pek bilinmeyen bir gerçekti.

Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de kendisi gibi oldukça ünlü bir oyuncuymuş...

Kardeşi Kendisinden Ünlüymüş!

Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisin Feriha'nın babası 'Rıza Yılmaz' karakterine hayat veren Metin Çekmez'den başkası değil.

Bir süre kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dinçer Çekmez'in Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır.
Özgür Özel’in algı operasyonu yine tutmadı! Özel’in Gürlek hakkında attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı
Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi saldırganlıktır
Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu! Özgür Özel yurt dışına kaçtığını iddia etmişti...
Putin'den ABD'ye 'nükleer' misilleme: Güvenlik Konseyi'ne 'çalışmalar başlasın' talimatı
Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor
Sındırgı için flaş karar! 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yarınki toplantısı ertelendi
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon yapısı değişmeli
Ankara'da Yangın Paniği! O Üniversite...
Aziz İhsan Aktaş İddianamesi Kabul Edildi!
Japonya'da Durum Kontrolden Çıktı!
CHP'li Belediyede Usulsüzlük!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar!
Ahmet Davutoğlu'ndan Özdağ'a Salvolar!
Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş Açıklaması
Youtube'da siyonistin emrinde! İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı
CHP İstanbul'da Kayyuma Devam!
CHP’li belediye görkemli törenle açmıştı! Milyonluk park tehlike yuvası oldu
Bakanlık satışını yasakladı! Güvensiz ürünler listesine bir yenisini ekledi
Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Naci Görür'den deprem açıklaması! Batı Anadolu geriliyor

Naci Görür'den deprem açıklaması! Batı Anadolu geriliyor

Savcılık duyurdu! TikTok'a intihar soruşturması

Savcılık duyurdu! TikTok'a intihar soruşturması

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yapmayan 5 bin 856 TL ödeyecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yapmayan 5 bin 856 TL ödeyecek

O ​Telekomünikasyon Şirketinden Yeni Rekor!

O ​Telekomünikasyon Şirketinden Yeni Rekor!

Elektronik sigarada gizli tehlike! Riski artırıyor

Elektronik sigarada gizli tehlike! Riski artırıyor