Demet Özdemir'den heyecanlandıran paylaşım

Eşref Rüya’nın yıldızları konuşulmaya devam ediyor.Eşref Rüya'da Nisan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanıyor.Güzel oyuncu Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaptı.Demet Özdemir, Eşref Rüya'nın merakla beklenen yeni bölümünün afişini takipçileriyle paylaştı.