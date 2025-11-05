  • USD: 42,04 - 42,11
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Antalya'ya geldi!

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr. Antalya'da düzenlenen turnuvaya katıldı. Antalya'da sürpriz bir isim özel jetle gelerek Cristiano Jr'a eşlik etti.

Ekleme: 5.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 5.11.2025 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin U-16 Milli Takımı'nın yer aldığı Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi.

U-16 Portekiz Milli Takımı'nda yer alan Cristiano Jr sahaya çıktı. Cristiano Jr'ı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da takip etti. Dolores Aveiro'nun yanında sürpriz bir isim daha vardı. O da Georgina Rodriguez'di.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Antalya'ya geldi!

Instagram hesabından Antalya'da peş peşe paylaşımlar yapan ve özel jetle şehre gelen Georgina Rodriguez, "Anne olmayı seviyorum. Büyük oğlumla çok gurur duyuyorum" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Antalya'ya geldi!

Cristiano Jr 15 yaşında...

BİR MAĞAZADA BAŞLAYAN AŞK

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile İspanyol model Georgina Rodriguez’in aşkı, adeta bir film sahnesini andıran tesadüfle başladı. Çift, 2016 yılında Madrid’deki ünlü bir Gucci mağazasında tanıştı. O dönem mağazada satış asistanı olarak çalışan Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun alışveriş için mağazaya gelmesiyle hayatının değişeceğinden habersizdi.

Georgina, ilk karşılaşma anını yıllar sonra verdiği bir röportajda “Mağazadan çıkmak üzereydim, bir baktım çok yakışıklı bir adam belirdi. Midemde kelebekler uçtu. İlk el ele tutuştuğumuzda tarif edilemez bir huzur hissettim.” sözleriyle anlattı. Ronaldo ise aynı dönemde yaptığı bir açıklamada, “Onu ilk gördüğüm anda kafamda bir şey takıldı, o anda bir ‘klik’ oldu.” ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Antalya'ya geldi!

Çift ağustos ayında nişanlandı...

Kısa süre içinde görüşmeye başlayan ikili, 2017’nin başlarında ilk kez kırmızı halıda birlikte görüntülendi. O andan itibaren Ronaldo ve Georgina’nın aşkı tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Bugün çift, birlikte kurdukları hayatları ve çocuklarıyla güçlü bağlarını sürdürüyor.

Georgina Rodriuez’in sade bir satış danışmanıyken dünyanın en ünlü futbolcularından biriyle tanışması, magazin dünyasında “tesadüflerin gücü” olarak yorumlandı. Zamanla kendi ismini ve markasını da oluşturan Georgina, artık sadece Ronaldo’nun sevgilisi olarak değil, bağımsız bir isim olarak da adından söz ettiriyor.
Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Naci Görür'den deprem açıklaması! Batı Anadolu geriliyor

Savcılık duyurdu! TikTok'a intihar soruşturması

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yapmayan 5 bin 856 TL ödeyecek

O ​Telekomünikasyon Şirketinden Yeni Rekor!

Elektronik sigarada gizli tehlike! Riski artırıyor

