Cristiano Ronaldo'nun oğlu Antalya'ya geldi!

Türkiye'nin U-16 Milli Takımı'nın yer aldığı Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Portekiz ile Galler karşı karşıya geldi.U-16 Portekiz Milli Takımı'nda yer alan Cristiano Jr sahaya çıktı. Cristiano Jr'ı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da takip etti. Dolores Aveiro'nun yanında sürpriz bir isim daha vardı. O da Georgina Rodriguez'di.Instagram hesabından Antalya'da peş peşe paylaşımlar yapan ve özel jetle şehre gelen Georgina Rodriguez, "Anne olmayı seviyorum. Büyük oğlumla çok gurur duyuyorum" dedi.Cristiano Jr 15 yaşında...BİR MAĞAZADA BAŞLAYAN AŞKDünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile İspanyol model Georgina Rodriguez’in aşkı, adeta bir film sahnesini andıran tesadüfle başladı. Çift, 2016 yılında Madrid’deki ünlü bir Gucci mağazasında tanıştı. O dönem mağazada satış asistanı olarak çalışan Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun alışveriş için mağazaya gelmesiyle hayatının değişeceğinden habersizdi.Georgina, ilk karşılaşma anını yıllar sonra verdiği bir röportajda “Mağazadan çıkmak üzereydim, bir baktım çok yakışıklı bir adam belirdi. Midemde kelebekler uçtu. İlk el ele tutuştuğumuzda tarif edilemez bir huzur hissettim.” sözleriyle anlattı. Ronaldo ise aynı dönemde yaptığı bir açıklamada, “Onu ilk gördüğüm anda kafamda bir şey takıldı, o anda bir ‘klik’ oldu.” ifadelerini kullanmıştı.Kısa süre içinde görüşmeye başlayan ikili, 2017’nin başlarında ilk kez kırmızı halıda birlikte görüntülendi. O andan itibaren Ronaldo ve Georgina’nın aşkı tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Bugün çift, birlikte kurdukları hayatları ve çocuklarıyla güçlü bağlarını sürdürüyor.Georgina Rodriuez’in sade bir satış danışmanıyken dünyanın en ünlü futbolcularından biriyle tanışması, magazin dünyasında “tesadüflerin gücü” olarak yorumlandı. Zamanla kendi ismini ve markasını da oluşturan Georgina, artık sadece Ronaldo’nun sevgilisi olarak değil, bağımsız bir isim olarak da adından söz ettiriyor.