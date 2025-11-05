  • USD: 42,04 - 42,11
Aşkını haykırdı

Taze anne ünlü oyuncu Pınar Deniz, yeni yaşını kutladı. Eşi Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım gecikmedi.

Ekleme: 5.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 5.11.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
yuncu Pınar Deniz, 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da sade ama oldukça romantik bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan 2025’te doğmuştu.

"CANIM KARIM İYİ Kİ DOĞDUN"

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden yeni kare geldi.

Kaan Yıldırım, bugün yeni yaşına giren eşiyle romantik bir pozunu yayınlayarak "Canım karım iyi ki doğdun" notunu yazıp kalp emojisi ekledi.

Kaan Yıldırım, daha sonra da oğlu Fikret Hakan ile parkta karesini sevenleriyle paylaştı. O fotoğraf da yoğun ilgi gördü.

