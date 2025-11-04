  • USD: 42,00 - 42,08
Ünlü oyuncunun kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Gizem Karaca, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, 4 aylık olan minik kızı Leyla Yaz'ın karelerini 'Anı kalsın bu güzel çekimler' notuyla paylaştı.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncunun kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu

32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran 2025 günü sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu.

Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.

Ünlü oyuncunun kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden oyuncu, kızı Leyla Yaz'ın fotoğraflarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu

Karaca, ilgi gören karelere; ''Anı kalsın bu güzel çekimler. Beybi Yaz annesinin reklam çekimi için sete gelmişti. Çekim yaparken ufak gözleriyle beni izlemişti, sonra ekipten böyle tatlı bir çekim gerçekleşti. İlk stüdyo çekimi. Burada 2 aylıktı, şimdi ise kocaman 4 aylık bir bebek oldu. Evet saçlar orijinal'' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu


WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!

