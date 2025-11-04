Ünlü oyuncunun kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran 2025 günü sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu.Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.Sosyal medya paylaşımlarına devam eden oyuncu, kızı Leyla Yaz'ın fotoğraflarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.Karaca, ilgi gören karelere; ''Anı kalsın bu güzel çekimler. Beybi Yaz annesinin reklam çekimi için sete gelmişti. Çekim yaparken ufak gözleriyle beni izlemişti, sonra ekipten böyle tatlı bir çekim gerçekleşti. İlk stüdyo çekimi. Burada 2 aylıktı, şimdi ise kocaman 4 aylık bir bebek oldu. Evet saçlar orijinal'' notunu düştü.