Survivor 2026'da sürpriz isim!

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda yarışacak isimler tek tek belli oluyor. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak yeni bir ünlüyü daha açıkladı. Survivor'a katılacak yarışmacının kimliği ise görenleri şaşırttı. İşte, Survivor'da yarışacak 4. ünlü isim...

Ekleme: 4.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 4.11.2025 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarını merakla bekliyor. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıkladı. Merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı.

ÜNLÜLER KADROSU BELLİ OLUYOR

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem gibi ünlü isimler resmen belli oldu.

Survivor 2026'da sürpriz isim!

Ünlü televizyoncu, yarışmada ünlüler kadrosunda yer alan dördüncü ismi ilk kez duyurdu.

ÜNLÜ FUTBOLCU SURVIVOR 2026'DA

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla eski futbolcu Mert Nobre'nin yeni sezon kadrosunda yer alacağını söyledi.

Survivor 2026'da sürpriz isim!

MERT NOBRE SÜRPRİZİ

Ilıcalı, Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre'nin Survivor'da yer alacağını şu sözlerle paylaştı:

''Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor Ünlüler - All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''

Survivor 2026'da sürpriz isim!

MERT NOBRE KİMDİR?

Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre, 6 Kasım 1980 yılında dünyaya geldi. Nobre, profesyonel futbola Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 9 Ekim 1999'da 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıktı.

2003'te Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye kiralandı.

Nobre, 18 Mayıs 2006 tarihinde Beşiktaş'ye transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finaliyle ilk resmi maçına çıktı. Beşiktaş, Nobre'nin golüyle kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Nobre, Ağustos 2006 da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi ve ismini Mert Nobre olarak değiştirdi. Sezonun üçüncü haftasında itibaren ligde Türk vatandaşı statüsünde oynadı.

Mert Nobre, 19 Temmuz 2016 tarihinde 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşma vardı. Attığı 13 golle takımının en golcü ismi oldu.

MERT NOBRE'DEN İLK PAYLAŞIM

Mert Nobre, Survivor 2026'ya katılacağının açıklanmasının ardından sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Nobre, Ilıcalı'nın gönderisini alıntılayarak 'Hazırım' notunu düştü.
