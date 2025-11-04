  • USD: 42,00 - 42,08
'Reha Muhtar'ın İlk Vukuatı Değil!'

Havalimanında güvenlik görevlilerine küfrettiği için kara listeye alınan Reha Muhtar'ın, ağustos ayında da THY'nin Bodrum uçağında olay çıkardığı ortaya çıktı. Ekonomi bileti olmasına rağmen zorla business class'ta uçmak isteyen Muhtar, THY personeline hakaret edip uçuşu engelledi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Reha Muhtar'la aynı uçakta olan bir yolcu o gün yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı:

'Bodrum'dan İstanbul'a gitmek için uçağa bindik. Son uyarılar yapılırken Muhtar ekonomi sınıfındaki koltuğundan kalkıp Business Class'a yöneldi.

Uyarılara aldırış etmeden o bölümdeki boş koltuğa oturdu. Kabin çalışanları, Muhtar'ın biletini kontrol edip 'Reha bey biletiniz ekonomi sınıfı. Buraya geçemezsiniz' diyerek ısrarla uyarı yaptı.'

'Reha Muhtar'ın İlk Vukuatı Değil!'

YARIM SAAT DİRENDİ

'Ancak Muhtar, kimseye aldırış etmediği gibi kabin memurlarına küfürler yağdırdı. Rezalet tam yarım saat sürdü.

Uçak bu yüzden geç kalktı. THY personeli profesyonelce ve sabırlı davranak rezaletin daha da büyümesini engelledi. Muhtar'ı en sonunda kalkıp ekonomideki kendi yerine oturmaya ikna ettiler.

Olan uçak personeline ve rezalet yüzünden beklemek zorunda kalan yolculara oldu!'
WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!

