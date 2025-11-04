'Reha Muhtar'ın İlk Vukuatı Değil!'

Reha Muhtar'la aynı uçakta olan bir yolcu o gün yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı:'Bodrum'dan İstanbul'a gitmek için uçağa bindik. Son uyarılar yapılırken Muhtar ekonomi sınıfındaki koltuğundan kalkıp Business Class'a yöneldi.Uyarılara aldırış etmeden o bölümdeki boş koltuğa oturdu. Kabin çalışanları, Muhtar'ın biletini kontrol edip 'Reha bey biletiniz ekonomi sınıfı. Buraya geçemezsiniz' diyerek ısrarla uyarı yaptı.''Ancak Muhtar, kimseye aldırış etmediği gibi kabin memurlarına küfürler yağdırdı. Rezalet tam yarım saat sürdü.Uçak bu yüzden geç kalktı. THY personeli profesyonelce ve sabırlı davranak rezaletin daha da büyümesini engelledi. Muhtar'ı en sonunda kalkıp ekonomideki kendi yerine oturmaya ikna ettiler.Olan uçak personeline ve rezalet yüzünden beklemek zorunda kalan yolculara oldu!'