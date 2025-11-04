Pınar Saka'nın eşi aşka geldi!

Survivor 2025 macerası erken biten isimlerden Pınar Saka, yarışmaya damga vuran isimlerden oldu. Survivor'da kritik düelloda rakibi Yağmur'a yenilerek elenen Saka, veda konuşmasında duygusal anlar yaşamıştı.Pınar, elendikten sonra ''3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.'' diye konuşmuştu.ROMANTİK SÖZLERSurvivor Pınar Saka, eleme sonrası Türkiye'ye döner dönmez müzisyen eşi Erhan Seçkin'e kavuşmuştu. İkili, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.Seçkin, evlilik yıl dönümleriyle ilgili sosyal medyadan romantik bir mesaj yayımladı.''HER ŞEYİ GÜZELLEŞTİRDİN''Eşiyle birlikte yer aldığı kareyi paylaşan müzisyen; ''Canım karıcığım! Yıl dönümümüz kutlu olsun. Sen yaşamıma girdiğinden beri dünyam cennete dönüştü. Yaşama bakışımı yeniledin, her şeyi güzelleştirdin. İyi ki sen, trilyar kere gelsem de yine sen, yine canım Pınar'ımm.'' ifadelerini kullandı.PINAR SAKA'NIN EŞİ ERHAN SEÇKİN KİMDİR?Pınar Saka'nın müzisyen eşi Erhan Seçkin, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Erhan Seçkin, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümünü kazanarak Phillipe Garcia'nın öğrencisi oldu.Philippe Garcia ile (Eric Truffaz’ın Davulcusu) 2 yıl ile çalıştıktan sonra Doc.Haşim Yedican ile çalışmaya devam etti ve 1997 yılında sınıf atlayarak bölüm birincisi olarak mezun oldu.Erhan Seçkin, 1998 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin açtığı sınavı kazanarak halen vurmalı çalgılar şefliği yaptığı klasik kariyerine başladı. Operanın yanı sıra jazz ve fusion müziğe olan ilgisi ile birçok dünyaca önemli jazz ve pop sanatçısı ile çalışmalar yapmaya başladı. Birçok uluslararası festivale katılıp önemli konserler verdi.