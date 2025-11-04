  • USD: 42,00 - 42,08
Kardeşi hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ekleme: 4.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 4.11.2025 - 09:57
Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!

