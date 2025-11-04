Kardeşi hayatını kaybetti

Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.