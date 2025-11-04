Kardeşi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
