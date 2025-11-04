  • USD: 42,00 - 42,08
  • EURO: 48,35 - 48,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, sosyal medyada eski dostu Yiğit Poyraz’la ilgili sessizliğini bozdu. Takipçilerinin “Neden artık birlikte görünmüyorsunuz?” sorusuna sert yanıt veren Tuğsuz, eski dostunu engellediğini duyurdu.

Ekleme: 4.11.2025 - 17:25 Güncelleme: 4.11.2025 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star sezonlarında performansıyla olduğu kadar sert tavırlarıyla da gündemden düşmeyen Hikmet Tuğsuz, bu kez yarışma sonrası yaşanan dostluk krizleriyle adından söz ettiriyor.

Bir dönem yarışmada kurduğu güçlü dostlukla dikkat çeken Hikmet ve Yiğit Poyraz, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşımlar yapıyordu. Ancak ikilinin son aylarda birbirlerini takipten çıkarması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

"BENİ TAKMAYANIN DOSTLUĞUNDAN ŞÜPHE EDERİM"

Sorulara sonunda yanıt veren Hikmet Tuğsuz, Instagram'da “Arıyorum açmıyor, yazıyorum dönmüyor. Ama 10 dakika sonra Instagram’da paylaşım yapıyor. Beni takmayanın dostluğundan şüphe ederim, ben de her yerden engelledim” diyerek eski dostuna sitem etti.

Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

Takipçileri ise iki eski dostun yeniden barışıp barışmayacağını merakla bekliyor.

Mete Yarar'dan 'Operasyon Çocukları'na tokat gibi cevap!
Gebze'de çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara'ya acı haber verildi
AK Partili Ala'dan CHP lideri Özel'e 'casus' kınaması: İçi boş hezeyanlar
Türkiye'den AB'ye rapor tepkisi: Olumlu gündemle bağdaşmıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e sert tepki: Siyasi cehaletin en açık örneği
İmamoğlu Ailesi Gözaltında! Rüşvet ve Suç Gelirini Aklama...
Murat Kurum Açıkladı! ' 3 Depremzededen 2'si! '
GKRY lideri çıldırdı! Alçak ifadelerle Türkiye’yi hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri İsrail'i Rahatsız Etti!
Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar! ‘Biz Cumhur İttifakı’yız milletin hizmetindeyiz’
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta ekim rekoru kırıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedeflerimize ilerliyoruz'
CHP'li İBB'den park eziyeti! Esnaf kepenk kapatıyor
Trafikte yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe giriyor
Ulaşımda büyük hamle! 'Hizmet ihtiyacı artıyor'
Bakan Şimşek'ten kritik mesaj! '“Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız”
Fransa'nın Türkiye Tedirginliği! ' Küresel Güç '
Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimlerine sıkı takip! Sahte fiyatlara geçit yok!
Ak Parti İktidarında Türkiye'nin Çehresi Değişti!
CHP'de Özel'e Karşı Liste!
WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!