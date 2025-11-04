Hikmet Tuğsuz sessizliğini bozdu

Survivor All Star sezonlarında performansıyla olduğu kadar sert tavırlarıyla da gündemden düşmeyen Hikmet Tuğsuz, bu kez yarışma sonrası yaşanan dostluk krizleriyle adından söz ettiriyor.Bir dönem yarışmada kurduğu güçlü dostlukla dikkat çeken Hikmet ve Yiğit Poyraz, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşımlar yapıyordu. Ancak ikilinin son aylarda birbirlerini takipten çıkarması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı."BENİ TAKMAYANIN DOSTLUĞUNDAN ŞÜPHE EDERİM"Sorulara sonunda yanıt veren Hikmet Tuğsuz, Instagram'da “Arıyorum açmıyor, yazıyorum dönmüyor. Ama 10 dakika sonra Instagram’da paylaşım yapıyor. Beni takmayanın dostluğundan şüphe ederim, ben de her yerden engelledim” diyerek eski dostuna sitem etti.Takipçileri ise iki eski dostun yeniden barışıp barışmayacağını merakla bekliyor.