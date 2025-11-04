  • USD: 42,00 - 42,08
Elif Buse Doğan'dan Açıklama!

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinin bitmesine neden olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Elif Buse Doğan, yeni açıklamalarda bulundu; "Kendisiyle 20 gündür tanışıyorum. Konuşacak bir şey yok"

Ekleme: 4.11.2025 - 08:54 Güncelleme: 4.11.2025 - 08:56 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Habertürk
Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile eylül ayında boşanmıştı. 1.5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti.

Ayrılığın ardından Murat Özdemir'in Ebru Gündeş'i Elif Buse Doğan ile aldattığı, boşanma nedeninin de bu olduğu ileri sürülmüştü. Doğan, bu iddianın doğru olmadığını yaptığı açıklamayla dile getirmişti.

Elif Buse Doğan'dan Açıklama!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elif Buse Doğan, 'Akustik Renkler 2' projesinin çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Murat Özdemir ile ilgili yeni bir açıklamada bulunan Elif Buse Doğan; 'Zaten sosyal medyadan gerekli açıklamayı yapmıştım. Kendisiyle 20 gündür tanışıyorum, bu konuyla ilgili de konuşacak bir şey yok' dedi.


WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!

