Ece Erken ateş püskürdü

Geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan bir aşk haberi gündeme gelmişti. Sinan Akçıl'la sürpriz bir ilişkiye başlayan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenmiş ancak mutlulukları kısa sürmüştü.Önceki gün Ece Erken ile biten ilişkisi hakkında konuşan Akçıl, '1-1.5 ay filan sürdü. Ben o konuda konuşmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti. Konu da orada kapandı benim için.' dedi.Akçıl'ın bu açıklamalarının gündem olmasının ardından Ece Erken'den bomba bir paylaşım geldi. Ece Erken yaptığı paylaşımda, 'Kendi adıyla bile manşet olamayan ayakçı... Haddini bil ya bu nedir kadınlar sayesinde manşet olma merakı. Bırak yaptığın işleri konuş ezik, sevmiyorum böyle yanar dönerleri kusura bakmayın. Hadise bitti ben mi başladım, kadından betersin ne illetsin! İşin konuşulsun dedikodun değil erkek ol biraz.' ifadelerini kullandı.