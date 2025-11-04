  • USD: 42,00 - 42,08
Ece Erken ateş püskürdü

Ünlü sunucu Ece Erken, yaz aylarında kısa bir ilişki yaşadığı şarkıcı Sinan Akçıl'a açtı ağzını yumdu gözünü.

Geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan bir aşk haberi gündeme gelmişti. Sinan Akçıl'la sürpriz bir ilişkiye başlayan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenmiş ancak mutlulukları kısa sürmüştü.

'YAŞANDI BİTTİ'
Önceki gün Ece Erken ile biten ilişkisi hakkında konuşan Akçıl, '1-1.5 ay filan sürdü. Ben o konuda konuşmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti. Konu da orada kapandı benim için.' dedi.

'HADİSE BİTTİ BEN Mİ BAŞLADIM'
Akçıl'ın bu açıklamalarının gündem olmasının ardından Ece Erken'den bomba bir paylaşım geldi. Ece Erken yaptığı paylaşımda, 'Kendi adıyla bile manşet olamayan ayakçı... Haddini bil ya bu nedir kadınlar sayesinde manşet olma merakı. Bırak yaptığın işleri konuş ezik, sevmiyorum böyle yanar dönerleri kusura bakmayın. Hadise bitti ben mi başladım, kadından betersin ne illetsin! İşin konuşulsun dedikodun değil erkek ol biraz.' ifadelerini kullandı.

WhatsApp kullanıcılarına kritik uyarı! Profil fotoğrafını tehlikede

Kilosu 600 bin lirayı buldu! Baharat değil sanki altın madeni

Dava korkusu ChatGPT'yi kısıtladı! Artık bu konularda konuşmayacak

İşte Apple'ın Yeni Ürünleri!

Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

O Araç Bambaşka Bir Tasarımla Geliyor!

