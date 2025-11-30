  • USD: 42,35 - 42,43
Wilma Elles'in Mal Varlığı!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ünlenen ve geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşı olan Wilma Elles kazancını İstanbul'da gayrimenkule yatırıyor. İşte Elles'in tercih ettiği semtler...

Ekleme: 30.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:04
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki Caroline karakteriyle tanınan Wilma Elles Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının 'Mücella' olduğunu duyurmuştu. 4 çocuk annesi olan Elles servetiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Wilma Elles; Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın aldı.

Wilma Elles'in Mal Varlığı!

Oyuncu satın aldığı evleri kiraya verip buradan da kira geliri elde ediyor.

Oyuncu, 'Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?' sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

'Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.'






