O Programda Saç Saça Kavga!

Fenomen haline gelen izdivaç programı Kısmetse Olur artık Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak ekran yolculuğuna Amazon Prime'da devam ediyor.“Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” adıyla YouTube'da büyük bir izleyici kitlesi yakalayan programın sunucusu ise Öykü Serter.Programda geçtiğimiz günlerde bomba anlar yaşandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Ayla, Belis'in saçlarına yapıştı. Saç saça baş başa çıkan kavgayı ayırmak için diğer yarışmacılar araya girse de ortalık fena karıştı.Öykü Serter 'Sakin' dese de iki kadın yarışmacı birbirine girdi. Erkek yarışmacıların da ayırmak için araya girmesinden sonra ortam sakinleştirdi.Serter 'Bu davranışların karşılığını değerlendireceğiz' dedi. Ayla ise 'Daha önce de böyle bir şey yaşadık neye yükseleceğimi biliyordu hakarete sinirleniyorum' dedi.Sosyal medyada ise yarışmaya tepkiler vardı. Bu anları görenler 'Bu ne rezillik', 'Kim izliyor bunları', 'Nasıl yayınlanıyor bu programlar' yorumlarında bulundu.