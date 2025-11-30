  • USD: 42,35 - 42,43
  • EURO: 49,01 - 49,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gonca Vuslateri Diziden Ayrıldı!

Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinde rol alan Gonca Vuslateri yine Now'da yayınlanacak bir dizi için el sıkılmıştı. Ancak Vuslateri ani bir kararla diziden ayrıldı.

Ekleme: 30.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
NOW'ın yeni sezondaki iddialı dizisi 'Ülker Abla'nın hazırlıkları sürerken büyük bir şok yaşandı. Gold Film imzalı dizinin başrolü Ülker Abla rolü için Gonca Vuslateri'yle anlaşılmıştı. Ancak son gelen habere göre Gonca Vuslateri kendi isteğiyle projeden çekildi.

Gonca Vuslateri Diziden Ayrıldı!

OLGUN ŞİMŞEK BAŞROL

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni Ülker Abla'sını bulmak için görüşmeler sürüyor. Ömür Atay'ın yöneteceği dizi Seray Şahiner'in aynı adlı kitabından uyarlanıyor.

ÜLKER ABLA KONUSU

Olgun Şimşek'in başrol oyuncusu olarak anlaştığı dizide kocasının şiddetine dayanamayan, bir gece can havliyle evden kaçıp bir hastaneye sığınan ve orada kalabilmek için kimsesiz insanlara refakatçilik eden Ülker ablanın sarsıcı öyküsü anlatılıyor.

Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler
Netanyahu Af Diledi!
Kabine Kritik Gündemle Toplanıyor!
Hong Kong'da Milli Yas!
Papa Leo Andrea Minguzzi İle Görüştü!
Memur Ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu!
CHP'de Sular Durulmuyor! Canlı Yayında Kriz...
İspanyol Basınından Savunma Sanayimize Övgü!
Terörsüz Türkiye Sürecinde 10 Milyon Turist!
Karadeniz'de iki tanker gemisine saldırı! Bakanlık son durumu paylaştı
TOKİ 500 Bin Konut Projesi'nde bir ilk daha! Bakan Kurum duyurdu
İnşaat kalfalığından milyarderliğe! 10 sene önce kalıpçılık yapıyordu
11. yargı paketinde dikkat çeken detay! Fahiş fiyata yargı ayarı
Arınma krizi kurultaya sıçradı! Özel'den muhaliflere 'kirpi' benzetmesi
Yunan basını görüşmeye yer verdi! “Türkiye AB için önemli jeostratejik ortak”
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti! Bakan Ersoy eşlik etti
Bir hafriyat kıyağı da Kartal’da! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın villası için usulsüz işleme giriştiler
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar...
FETÖ'nün güncel yapılanmasına neşter! 92 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Kritik görevlere yeni isimler
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!