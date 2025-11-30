  • USD: 42,35 - 42,43
  • EURO: 49,01 - 49,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebo İtiraf Etti!

"Ebo" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve rapçi İbrahim Tilaver katıldığı programda mafya itirafı yaparak dikkat çekti. Orkun Işıtmak açık açık sordu...

Ekleme: 30.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1998 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Ebo son dönemde oldukça popüler.

Yaptığı yayınlarla da dikkat çeken Orkun Işıtmak'ın konuğu oldu. Programda fenomen isim Ebo'ya açık açık 'Herhangi bir mafya bağlantın var mı?' diye sordu.

Ebo İtiraf Etti!

'HARAÇ KESMEK GİBİ...'

Ebo ise 'Var. Geldiğim yer buna müsait şu an aktif tanıdığım bir mafya yok. Ama geçmişte seyyar satıcılık yaptığım zamanda da mafyayla kontaktaydım' itirafında bulundu.

Ebo ayrıca konuşmasının devamında 'Şöyle bir kontaktaydım. Tanıyorlardı beni denk geldiğimizde abi ne haber? Nasılsın? Bu! Herhangi bir işbirliğim yardım istemek gibi bir durum olmadı. Haraç kesmek gibi bir kontak yok! Finansal ortaklığımız olmadı' dedi.



Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler
Netanyahu Af Diledi!
Kabine Kritik Gündemle Toplanıyor!
Hong Kong'da Milli Yas!
Papa Leo Andrea Minguzzi İle Görüştü!
Memur Ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu!
CHP'de Sular Durulmuyor! Canlı Yayında Kriz...
İspanyol Basınından Savunma Sanayimize Övgü!
Terörsüz Türkiye Sürecinde 10 Milyon Turist!
Karadeniz'de iki tanker gemisine saldırı! Bakanlık son durumu paylaştı
TOKİ 500 Bin Konut Projesi'nde bir ilk daha! Bakan Kurum duyurdu
İnşaat kalfalığından milyarderliğe! 10 sene önce kalıpçılık yapıyordu
11. yargı paketinde dikkat çeken detay! Fahiş fiyata yargı ayarı
Arınma krizi kurultaya sıçradı! Özel'den muhaliflere 'kirpi' benzetmesi
Yunan basını görüşmeye yer verdi! “Türkiye AB için önemli jeostratejik ortak”
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti! Bakan Ersoy eşlik etti
Bir hafriyat kıyağı da Kartal’da! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın villası için usulsüz işleme giriştiler
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar...
FETÖ'nün güncel yapılanmasına neşter! 92 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Kritik görevlere yeni isimler
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!