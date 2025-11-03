  • USD: 41,98 - 42,05
Zeynep Bastık sahnede çileden çıktı

Zeynep Bastık, konserinde yüzüne lazer tutan bir seyirciye sert tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, sahnede “Bu bir sevgi göstergesi değil!” diyerek izleyiciyi uyardı, salondan ise büyük alkış aldı.

Ekleme: 3.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 3.11.2025 - 17:21
Son dönemin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, hem enerjik sahne performansları hem de güçlü sesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak Bastık bu kez müziğiyle değil, konser sırasında yaşadığı bir olayla gündemde.

Ünlü şarkıcı, sahnede performans sergilerken yüzüne lazer tutulunca sinirlerine hakim olamadı. Seyirciye dönerek, “O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum. Bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?” dedi.

Zeynep Bastık sahnede çileden çıktı

Bastık’ın sözleri üzerine seyircilerden büyük bir alkış koptu. Şarkıcı, gelen destek sonrası “Halk yanımda, çok teşekkürler” diyerek tepkisini esprili bir dille tamamladı.

Başarılı şarkıcı, ‘Dargın’, ‘Yalan’, ‘Lan’ ve ‘Ara’ gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Yoğun konser temposuna rağmen özel hayatında da mutlu olan Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Zeynep Bastık sahnede çileden çıktı

İzleyicilerin sosyal medyada da gündeme taşıdığı olay sonrası Bastık’ın kararlı tavrı, birçok kullanıcı tarafından “Sahne disiplini budur” yorumlarıyla desteklendi.

