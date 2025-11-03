  • USD: 41,98 - 42,05
  • EURO: 48,37 - 48,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılmaz Morgül Dua Bekliyor!

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun iş temposu ve annesinin vefatının ardından yaşadığı derin üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından oksijen maskesiyle bir fotoğraf paylaşan Morgül, "Üç gündür tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum" ifadeleriyle hayranlarını duygulandırdı. Sevenleri ise sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekleme: 3.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 3.11.2025 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun tempo ve annesini kaybetmenin verdiği üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Magazin dünyasının renkli ve bir o kadar da ses getiren isimlerinden Yılmaz Morgül, yıllardır müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Kendine özgü tarzı, dikkat çekici sahne performansları ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Morgül, bu kez sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirdi.

Yılmaz Morgül Dua Bekliyor!

"ÜÇ GÜN TEDAVİ ALTINDAYIM"

Ünlü sanatçı, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Fotoğrafta oksijen maskesiyle görüntülenen Morgül, sağlık durumuyla ilgili duygusal bir mesaj yayımladı, "Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. 3 gün tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum."
MHP'den kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlara ilişkin kanun teklifi
HDP'li eski milletvekili Semra Güzel hakkında karar çıktı! 8 yıl 9 ay hapis cezası
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi ihlal ediyor!
İmamoğlu'nun Şaibeli Diploması! Rektör İlk Kez Konuştu...
'AK Parti'ye Geçişim Gönülden'! Belediyede Sert Tartışma!
İsrail GKRY İttifakından Küstah Proje!
Ak Parti Sözcüsü Çelik Açıklamalarda Bulundu!
CHP’de kriz derinleşiyor! Ahmet Özer hakkında 15 yıl hapis istemi
Ekonomide kararlılık mesajı! 'Enflasyonu tek haneye indirmeye odaklandık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Trump'ı Kızdıran Anket!
Van Gölü'nde Kuraklığın İzleri!
Hollanda'dan Siyonizme Rest!
Emekliye Yeni Hesap!
Memur Zammı 2026 Hesaplama!
İstanbul’daki Gazze zirvesi İsrail’i endişelendirdi! Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak!
Devlet Bahçeli'den Talimat! Mahalle Kuruluyor!
Bakanlıktan 8.668 TL destek müjdesi: 60 gün içinde başvuran alabilecek
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!