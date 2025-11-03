Yılmaz Morgül Dua Bekliyor!

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun iş temposu ve annesinin vefatının ardından yaşadığı derin üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından oksijen maskesiyle bir fotoğraf paylaşan Morgül, "Üç gündür tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum" ifadeleriyle hayranlarını duygulandırdı. Sevenleri ise sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yoğun tempo ve annesini kaybetmenin verdiği üzüntü nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Magazin dünyasının renkli ve bir o kadar da ses getiren isimlerinden Yılmaz Morgül, yıllardır müzik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Kendine özgü tarzı, dikkat çekici sahne performansları ve iddialı açıklamalarıyla tanınan Morgül, bu kez sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirdi.Ünlü sanatçı, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Fotoğrafta oksijen maskesiyle görüntülenen Morgül, sağlık durumuyla ilgili duygusal bir mesaj yayımladı, "Yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. 3 gün tedavi altındayım, dualarınızı bekliyorum."