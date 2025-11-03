  • USD: 41,98 - 42,05
Yılmaz Bingöl Hastalığını Açıkladı!

Son günlerde hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini endişelendiren ünlü türkücü Yavuz Bingöl sessizliğini bozdu. Bingöl, sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuşarak neyi olduğunu açıkladı.

Ekleme: 3.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 3.11.2025 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Türkücü Yavuz Bingöl, önceki akşam özel bir davete katıldı.

Geçtiğimiz günlerde hastane odasından fotoğraf paylaşan türkücü, rahatsızlığıyla ilgili konuştu:

'Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım ama bir iki saat kontrolde kaldım. Doktorum onu paylaşmış, o açıdan bir sıkıntı yok. Sağlığım gayet iyi.'

Sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde de özel hayatıyla dikkat çekmişti.

Yavuz Bingöl 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenerek mutluluğu bulmuştu.

6 yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıran Bingöl, özel anıyla gündeme gelmişti.

Yavuz Bingöl son olarak Instagram hesabından eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı.

'VERDİĞİN MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ'

Düğünden bir karesini paylaşan Bingöl, 'Canım karım verdiğin mutluluk kelimelerle tarif edilemez yaşanır. 1. Yıldönümümüz bugün Allah bize güzel mutlu yıllar nasip etsin . Seni seviyorum.' notunu düştü.










Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!