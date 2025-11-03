Yılmaz Bingöl Hastalığını Açıkladı!

Türkücü Yavuz Bingöl, önceki akşam özel bir davete katıldı.Geçtiğimiz günlerde hastane odasından fotoğraf paylaşan türkücü, rahatsızlığıyla ilgili konuştu:'Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım ama bir iki saat kontrolde kaldım. Doktorum onu paylaşmış, o açıdan bir sıkıntı yok. Sağlığım gayet iyi.'Sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde de özel hayatıyla dikkat çekmişti.Yavuz Bingöl 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenerek mutluluğu bulmuştu.6 yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıran Bingöl, özel anıyla gündeme gelmişti.Yavuz Bingöl son olarak Instagram hesabından eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı.Düğünden bir karesini paylaşan Bingöl, 'Canım karım verdiğin mutluluk kelimelerle tarif edilemez yaşanır. 1. Yıldönümümüz bugün Allah bize güzel mutlu yıllar nasip etsin . Seni seviyorum.' notunu düştü.