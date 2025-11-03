Yaprak Dökümü Final Sahnesi Yeniden!

Efsane dizi Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. Yaprak Dökümü dizisinin efsane karakteri Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu.Usta oyuncu Halil Ergün, yıllar önce canlandırdığı 'Ali Rıza Tekin' karakteriyle bir kez daha seyirci karşısına çıktı.79 yaşındaki Ergün, final sahnesini yeniden canlandırdı. Çok duygulanan Ergün, rolünü oynarken gözyaşlarına engel olamadı.USTA oyuncu, 'Çok etkilendim. Şu anda efsanevi bir hayat yaşıyorum sanki. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim herkes boynuma sarılıyor. Dizideki tüm oyuncular muhteşemdi, sinema tadında bir yapımdı' diye konuştu.