Yaprak Dökümü Final Sahnesi Yeniden!

Ekranların usta ismi Halil Ergün, katıldığı bir televizyon programında Yaprak Dökümü'nün ikonik final sahnesini yeniden canlandırdı.

Ekleme: 3.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 3.11.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Efsane dizi Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. Yaprak Dökümü dizisinin efsane karakteri Ali Rıza Bey'i canlandıran Halil Ergün, TGRT'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu.


ALİ RIZA TEKİN YENİDEN ÖLDÜ

Usta oyuncu Halil Ergün, yıllar önce canlandırdığı 'Ali Rıza Tekin' karakteriyle bir kez daha seyirci karşısına çıktı.

AĞLADI

79 yaşındaki Ergün, final sahnesini yeniden canlandırdı. Çok duygulanan Ergün, rolünü oynarken gözyaşlarına engel olamadı.

'FİLM TADINDAYDI'

USTA oyuncu, 'Çok etkilendim. Şu anda efsanevi bir hayat yaşıyorum sanki. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim herkes boynuma sarılıyor. Dizideki tüm oyuncular muhteşemdi, sinema tadında bir yapımdı' diye konuştu.
