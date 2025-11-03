  • USD: 41,98 - 42,05
Usta oyuncu hayatını kaybetti

Devekuşu Kabare’nin kurucularından, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi efsane karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun en önemli yapı taşlarından biri kabul edilen Devekuşu Kabare’nin üç kurucusundan biri, usta sanatçı Ahmet Gülhan’dan acı haber geldi. Bir döneme damgasını vuran, sahne ve televizyon dünyasına unutulmaz eserler bırakan Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

“Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi karakterleriyle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Gülhan, hem mizah anlayışı hem de sahne enerjisiyle Türk tiyatrosunun simge isimleri arasında yer alıyordu.

EŞİNİ MART AYINDA KAYBETMİŞTİ

Ahmet Gülhan'ın kendi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan, geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Türk tiyatro ve televizyon tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Gülhan, Devekuşu Kabare tiyatrosunun kurucularından biri olarak sanat hayatına yön verdi. Kariyeri boyunca sayısız oyun ve televizyon yapımında rol aldı.
