Kızının son halini paylaştı

Sosyal medyanın aktif isimlerinden Ceyda Ateş, kızı Thalia'nın fotoğrafıyla kendi çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı yan yana paylaşıp takipçilerine bir soru sordu.

3.11.2025
Bir dönemin reyting rekorları kıran Adını Feriha Koydum dizisindeki Hande karakteriyle ünlenen daha sonra iş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

İLK YORUMU EŞİ YAPTI

Oyuncu, son olarak çocukluk fotoğrafı ile 5 yaşındaki kızı Talia'nın bir karesini yan yana koyup sordu: "Ne düşünüyorsunuz?".

Eşi Buğra Toplusoy hemen "Bu çocuk aynı ben" karşılığını verdi.

Birçok takipçisi de Ceyda'ya değil, eşine destek çıkıp Talia'nın özellikle gözlerinin ve bakışlarının Buğra Toplusoy'a çok benzediğini dile getirdi.

