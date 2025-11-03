Baba acısı ile sarsılmıştı. Günler sonra ilk paylaşım

Magazin dünyasının yükselen genç isimlerinden Atakan Özkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Yaklaşık bir ay önce babasını kalp krizi sonucu kaybeden Özkaya, günler sonra yaptığı ilk paylaşımda annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?Atakan Özkaya, genç yaşına rağmen dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla adını duyurmuş bir televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli reklam projelerinde yer alarak tanınan Özkaya, daha sonra televizyon dizilerinde rol almaya başladı.Sosyal medyada aktif olan oyuncu, doğal paylaşımları ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Son dönemde dijital platformlarda yer alan yapımlarla da adından söz ettiren Özkaya, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam etmektedir.