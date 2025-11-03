  • USD: 41,98 - 42,05
Ata Demirer'den sevgilisiyle romantik tatil

Ünlü komedyen Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada’da romantik bir tatile çıktı. Çift, adanın sakin atmosferinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Ekleme: 3.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 3.11.2025 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının ve sahnelerin sevilen isimlerinden Ata Demirer, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü komedyen, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bozcaada’da keyifli bir tatil yapıyor.

Temmuz ayında özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyuran Demirer, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Deniz tutkunu olduğu bilinen Ata Demirer ve sevgilisi dalış da yaptı.

ATA DEMİRER KİMDİR?

6 Temmuz 1972’de Bursa’da doğan Ata Demirer, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Stand-up gösterileriyle tanınan sanatçı, “Eyyvah Eyvah”, “Olanlar Oldu” ve “Hedefim Sensin” gibi filmlerle büyük başarı yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de dikkat çeken Demirer, Türk müziğine olan ilgisini sahne performanslarına da yansıtıyor.
