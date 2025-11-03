  • USD: 41,98 - 42,05
Arzum Onan 53 yaşına girdi

53 yaşına basan ünlü isim Arzum Onan, doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Beğenilen oyuncuya takipçileri yorum yağdırdı.

Ekleme: 3.11.2025 - 09:36 Güncelleme: 3.11.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Arzum Onan, önce yeni bir aşka yelken açmış daha sonra da özlediği setlere geri dönmüştü.

Yıllar sonra "Bi Umut" adlı filmde rol alan 1993 Avrupa Güzeli Arzum Onan, geçtiğimiz hafta sonu doğum gününü kutladı.

İlk kutlamayı eski eşi oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan olan oğlu Can ile yaptı. Oğlunun sevgilisi Lâl Gümüşcüoğlu ile kendilerine eşlik etti.

Arzum Onan, doğum gününü doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile kutladı.

"HOŞ GELDİN 53"

53 yaşına basan Arzum Onan, "Yaş sadece bir rakam! Yine de hoş geldin 53!" dedi.

Arzum Onan 53 yaşına girdi

Arzum Onan 53 yaşına girdi
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!

