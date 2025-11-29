Oyuncu Kerem Bürsin Dubai'de

Hızlı aşk yaşantısıyla bilinen ekranların yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.Son günlerin popüler isimlerinden Kerem Bürsin soluğu Dubai'de aldı. Bir ödül törenine katılan başarılı oyuncu, dünyaca ünlü isimle buluştu.Bürsin'e ‘onur ödülü' takdim edildi. Sempatik haliyle dikkatleri çeken yakışıklı oyuncu peş peşe söyleşiler gerçekleştirdi.Yine bir söyleşi sırasında Bürsin'e Emily Of Paris dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Lucien Laviscount eşlik etti. İkilinin samimi halleri dikkat çekerken sosyal medyada bu anları konuştu.Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin doğum günü fotoğraflarına yorum yapan yakışıklı oyuncu, 'Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!' dedi. Olay yorum sonrası ikili resmen aşklarını ilan etmiş oldu.